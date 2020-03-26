ABD'nin 5 bin kişilik uçak gemisinde korona paniği!

Çin'de türeyen korona virüs ABD'ye zor günler yaşatıyor. Vakaların ve ölümlerin her gün arttığı ABD'nin şimdide donanma korona paniği yaşıyor.Donanmaya bağlı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi’nin ekibi arasında korona virüs vakalarının arttığı bildirildi.

ABD Donanma Sekreteri Thomas Modly, yaptığı açıklamada gemide yeni korona virüs vakalarının bulunduğunu bildirirken, vaka sayısı hakkında rakam vermedi. Modly, gemi Guam'a yanaştığında tüm personele korona virüs testi yapılacağını açıkladı. Modly, önceki açıklamasında USS Theodore Roosevelt’te 3 denizcinin korona virüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.



USS Theodore Roosevelt'in yaklaşık 5 bin personeli bulunuyor.