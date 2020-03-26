İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
91528
ALTIN
335.999
DOLAR
6.3960
STERLİN
7.8109
EURO
7.0640

ABD'nin 5 bin kişilik uçak gemisinde korona paniği!

Çin'de türeyen korona virüs ABD'ye zor günler yaşatıyor. Donanmaya bağlı 5 bin kişilik USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi’nin ekibi arasında korona virüs vakalarının arttığı bildirildi.

26 Mart 2020 Perşembe 20:53
ABD'nin 5 bin kişilik uçak gemisinde korona paniği!

Çin'de türeyen korona virüs ABD'ye zor günler yaşatıyor. Vakaların ve ölümlerin her gün arttığı ABD'nin şimdide donanma korona paniği yaşıyor.Donanmaya bağlı USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi’nin ekibi arasında korona virüs vakalarının arttığı bildirildi.

 ABD Donanma Sekreteri Thomas Modly, yaptığı açıklamada gemide yeni korona virüs vakalarının bulunduğunu bildirirken, vaka sayısı hakkında rakam vermedi. Modly, gemi Guam'a yanaştığında tüm personele korona virüs testi yapılacağını açıkladı. Modly, önceki açıklamasında USS Theodore Roosevelt’te 3 denizcinin korona virüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.


USS Theodore Roosevelt'in yaklaşık 5 bin personeli bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDUSS Theodore Roosevelt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsünde son durum! 16 kişi daha hayatını kaybetti, Toplam can kaybı 75'e yükseldi
Koronavirüsünde son durum! 16 kişi daha hayatını kaybetti, Toplam can kaybı 75'e yükseldi
Semt pazarları açık kalacak mı, kapanacak mı? Bakan Soylu açıkladı!
Semt pazarları açık kalacak mı, kapanacak mı? Bakan Soylu açıkladı!
Bakırköy Adliyesinde koronavirüs vakası çıktı mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesinde koronavirüs vakası çıktı mahkemeler karantinaya alındı
Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi; Yöre halkı önlem telaşında
Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi; Yöre halkı önlem telaşında
Vahşet! Sinir krizi geçiren baba oğlunu döverek öldürdü
Vahşet! Sinir krizi geçiren baba oğlunu döverek öldürdü
TOKİ'den taksit erteleme müjdesi!
TOKİ'den taksit erteleme müjdesi!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden yok?
LGS sınav müfredatı ve sorulacak sorular nasıl olacak?
Mucize Doktor gelecek hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Nisan Perşembe Fox TV Mucize Doktor var mı, yok mu?
Yeni Hayat dizisi 1.bölüm neden yayınlanmadı? Yeni Hayat ne zaman başlayacak?
Bankaya gitmeden yeni kredi kartı başvurusu yöntemleri
Beren Saat'ten evde kal pozu ile sosyal medyayı salladı!
Karabük'te görülen binlerce çekirge korkuttu! Çekirge istilası ne durumda, nereye yöneldi?
Vaka sayısı kaç oldu? 26 Mart 2020 Perşembe Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son durum ne? Kaç hastamız var?
Öğretmen dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? Fox TV Öğretmen 1 Nisan’da yayınlanacak mı?
Yağmur Aşık kimle yakalandı? Yağmur Aşık kimdir?
Fındık fiyatları ne kadar? 26 Mart Perşembe il il güncel fındık fiyatları
İştirak nafakası nedir? Hangi koşullarda istenir ve nasıl hesaplanır?
Koronavirüs hangi ülkede yok? Coronavirüs COVİD19 dünyada yayılmadığı yer var mı?
Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadardır? Kaç gün içinde ödenirse indirim alınır?
Zümrüdüanka Fitnat kimdir? Fitnat'a ne oldu? Mine Kılıç diziden neden ayrılıyor?
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 27 Mart Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
Cuma Günü'ne Özel 2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 27 Mart Cuma
Merve Taşkın kimdir, nereli, yaşı kaç? El yıkama videosu ile gündem olan Merve Taşkın hakkında bilgiler!
En Güzel Resimli Cuma mesajları 27 Mart 2020
Cuma mesajları! 27 Mart haftanın en güzel anlamlı cuma mesajları!
Cuma mesajları 2020 yeni resimli sizlerle! 27 Mart Cuma Hadisli, dualı, anlamlı , dosta resimli Cuma mesajları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.