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ABD'de bulunan Türk vatandaşları ne zaman getirilecek?

ABD’de bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye ne zaman getirileceği merak edilirken beklenen açıklama geldi. Türkiye Washington Büyükelçiliği ABD’deki Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini açıkladı.

21 Nisan 2020 Salı 23:17
ABD'de bulunan Türk vatandaşları ne zaman getirilecek?

Türkiye Washington Büyükelçiliği’nden ABD’deki Türk vatandaşlarıyla ilgili bir açıklama geldi. Büyükelçilik açıklamasında ABD’deki Türk vatandaşlarının tahliye edileceği ifade edildi. ABD’deki Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri için özel seferler düzenlenecek. Tahliye işlemlerinde ABD’nin başkenti Washington ve Los Angeles’tan 23 Nisan’da, New York’tan 24 Nisan’da ticari sefer düzenlenecek. Tahliye edilecek kişilerin Türk Hava Yolları ile iletişime geçmesi ve uçuştan önce Türkiye’de 14 gün karantinada kalmalarını talep eden belgeyi imzalamaları gerekiyor.

Türkiye Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ABD’de kısa süreli vize sahibi, turist, öğrenci, geçici işçi statüsündeki kişilerin Türkiye’ye dönüşlerini sağlamak için THY tarafından sefer düzenleneceği belirtildi. Tahliye işlemleri sırasında COVID – 19 belirtileri gösteren ve daha önceden testi pozitif çıkan kişilerin tahliyesi yapılmayacak. Bu şartları sağlayan ve 14 Nisan’a kadar büyükelçiliğe adını kaydettiren kişiler için sınırlı sayıda koltuk ve bilet satışı yapılacak. Bilet satışlarının nasıl ve ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bilet satışları ilk olarak Washington, New York ve Los Angeles temsilciliklerine adını yazdıran kişilere yapılacak. Bu temsilciliklerin görev alanları şu yerleri kapsamaktadır:

District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Califonia, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Hawaii.

İki gün sürecek bilet satışları sonrasında eğer yer kalırsa diğer eyaletlerde olup adını yazdıran kişilere satış yapılacak.

Son Güncelleme: 21.04.2020 23:17
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