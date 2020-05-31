Ablasının gördüğü şiddeti konuşmak için gitti vahşice öldürüldü!

Korkunç olay Konya'nın Selçuk ilçesinde yaşandı.

Üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel uzun süredir eşiyle geçim sıkıntısı yaşayan ve şiddet gören ablasının durumunu konuşmak için eniştesinin evine bir arkadaşı ile birlikte gitti.

DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRDILAR

Demirel, eniştesinin ailesini konuşmak üzere dışarı çağırdı. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Mehmet Ali Demirel'e saldırdı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baş kısmında ve vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbelere bağlı olarak kesik ve darp izleri oluşan Mehmet Ali Demirel, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Adil K. ve İsa K. ise tutuklandı.

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel için Üniversite yönetimide yayımladığı duyuruda ;

"Siyasal Bilgiler Fakültemiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencimiz Mehmet Ali Demirel’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendik.Kıymetli öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.