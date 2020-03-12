Acı haber! Barış Pınarı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da yol kontrol noktasına PKK terör örgütü üyelerince düzenlenen bombalı saldırıda 1 uzman onbaşı şehit olduğu belirtilirken açıklama da şu ifadelere yer verildi:
Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."