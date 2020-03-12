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Acı haber! Barış Pınarı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekat bölgesinde güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 1 askerimizin şehit olduğu öğrenildi. Acı haberi, Şanlıurfa Valiliği duyurdu.

12 Mart 2020 Perşembe 17:35
Acı haber! Barış Pınarı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da yol kontrol noktasına PKK terör örgütü üyelerince düzenlenen bombalı saldırıda 1 uzman onbaşı şehit olduğu belirtilirken açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur.

Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
PKKSaldırı1 Asker şehitBarış Pınarı Bölgesişanlıurfa Valiliği
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