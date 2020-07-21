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Acı haber! Kayıp genç kız Pınar Gültekin'nin cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'da birkaç gün önce kaybolan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedenine ormanlık alanda bir varil içerisine koyulmuş şekilde ulaşıldı

21 Temmuz 2020 Salı 20:23
Acı haber! Kayıp genç kız Pınar Gültekin'nin cansız bedenine ulaşıldı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yasındaki Pınar Gültekin 5 gün önce alışveriş için çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.En son konuştuğu  ablası Sibel Gültekin ve annesi Muğla'ya gelerek Akyaka polis karakoluna kayıp ihbarında bulunmuş ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı arama ile hemen Pınar Gültekine ulaşılmaya çalışılmıştı..

Acı haber bu sabah alındı.

Bir süredir kayıp olan talihsiz üniversite öğrencisi Pınar Gülten'in cansız bedenine Menteşe ilçesi'nde ormanlık bir arazide ulaşıldı.İlk incelemelerde boğularak öldürüldüğü tespit edilen cenç kızın bir varil içerisine koyularak ormanlık alana atıldığı görüldü.

Otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.Soruşturma genişletilirkenilk olarak genç kızın eski sevgnmak üzere ilisi C.M.A ifade si alıkarakola getirildi.


İTİRAF ETTİ

Pınar Gültekin kaybolmadan önce eski sevlisi evli C.M.A ile bir Avm de konuşmak için oturduğu sonra buradan birlikte ayrıldığı ortaya çıktı.İfadesinde alınan bilgilere göre bir süre önce Pınar Gültekin'in kendisini terk ettiği ama C.M.A'nın tekrar biraraya gelmek istemesiyle konuşmak için zanlının bağ evive gidildiği  Gültekin'den red cevabı alınca çıkan tartışmada genç kızı döverek darp ettiği ,kızın bayılmasıyla Gültekini boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

KAN DONDURAN AYRINTILAR

Genç kızı boğarak öldüren C.M.A. genç kızı bir varil içerisine koyarak yaktığı sonra beonlayarak boş araiye attığı öğrenilen bilgiler arasında.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Sosyal medyada genç kızın bulunması için büyük tepki yağarken gelen üzücü haber ile kadın cinayetlerine yönelik tepkiler artmaya başladı.İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ta üzüntülerini dilere getirerek kadın cinayetlerine dikkat çektiler.


Son Güncelleme: 21.07.2020 20:23
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