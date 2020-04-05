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Acı olay! Alkollü direksiyon başına geçti! Kazada eşi öldü kendi ağır yaralı

Burdur'da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip araç ile taklalar attı. Kaza'da eşi hayatını kaybederken alkollü sürücü ağır yaralandı

05 Nisan 2020 Pazar 12:11
Acı olay! Alkollü direksiyon başına geçti! Kazada eşi öldü kendi ağır yaralı

Olay gece geç saatlerde burdur'da yaşandı. Veysel Çanga isimli vatandaşın alkollü bir şekilde sürdüğü araç taklalar atarak karşı şeride geçti, sonra da durdu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler otomobilden fırlayıp, çamlık alana uçan sürücü Veysel Çavga'nın ağır yaralandığını, otomobilde bulunan eşi Sultan Çavga'nın ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Çavga, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Veysel Çavga buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Sultan Çavga'nın cenazesi ise Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Emniyet ve itfaiye ekipleri çiftin 2 çocuğunun da otomobilde olabileceğini düşünerek, refüjdeki çamlık alanda arama yaptı. Çiftin çocuklarını evde bıraktıkları belirlendi. Diğer yandan aracın içinde içki şişesi bulunurken, sürücü Veysel Çavga'nın yapılan muayenesinde 0.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Son Güncelleme: 05.04.2020 13:06
Anahtar Kelimeler:
KazaBurdur
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