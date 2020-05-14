Acı olay! Traktör altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üzücü olay Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan M.K isimli vatandaş traktörü ile gittiği tarladan ilaçlama işi bitince eve geldi ve traktöründeki ilaçlama makinesini arkadaşı yardımıyla çıkarttı.

İlaç makinesini traktörden çıkarttıktan sonra traktörü çalıştıran sürücü M.K yanına gelen Toprak’ın 2,5 yaşındaki kızı Alime Naz Toprak’ı fark etmedi.

Aniden hareket eden traktörün altında kalan Alime Naz, ağır yaralandı. Minik Alime Naz, M.K. ve Hüseyin Toprak tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Sürücü M.K, gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 01:05