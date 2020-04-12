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Acı ölüm! 5 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Konya'da 5 yaşındaki çocuk evinin yakınlarındaki inşaatta bulunan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

12 Nisan 2020 Pazar 21:55
Acı ölüm! 5 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Acı olay bugün konya'da yaşandı.5 yaşındaki beden engelli Baran GÜL evden dışarıya çıkıp gözden kayboldu.Bunu fark eden Baran Gül'ün ailesi küçük çocuğu her yerde aradı ve bulamayınca polis'e haber verdi.

Bu arada arama çalışmasına devam eden Gül ailesi yakınları, Baran'ı 2 saat sonra evlerinin yakındaki inşaatta düştüğü içinde su bulunan asansör boşluğunda buldu. Düştüğü yerden çıkartılan Baran bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldi.

Talihsiz çocuk, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Baran'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi. 

İnşaatın çevresinde yeterli güvenlik önlemi alınmadığını önü süren küçük çocuğun dedesi Mecid Gül, "Gelinimle birlikte polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulunduk. Sonra geri geldik. Bu inşaata hiç bekçi falan yok. Sonra bizim akrabalar girip inşaatta ararken, suyu görmüşler ve çocuğu bulmuşlar. Oradan çıkartıp ambulansa haber verdik. Ambulansla alıp götürdüler.''dedi.

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