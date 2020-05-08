Acımasız baba oğlunu elma bahçesinde vurarak öldürdü

Kan donduran olay Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşandı.

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma aşamasından olan Ünal Yılmaz eşini bıçakla yaralamak suçundan ceza evine girdi. 5 ay önce de tahliye olan ve şu anda süren davalarda kendisi aleyine tanıklık yaptığı gerekçesiyle oğlu Şahin Yılmaz (21) ile tartışma yaşadı.

Oğlunun bugün çalışmaya başladığı Hamam Mahallesi'ndeki inşaat firmasına gelen Ünal Yılmaz, bir süre tartıştıktan sonra oğlunu yaklaşık 100 metre uzaklıktaki elma bahçesine götürdü.

Baba Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla oğlunu başından vurarak kaçtı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Şahin Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Ünal Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerası, bisikletle şantiyeye gelen babanın oğlunu bahçeye doğru çağırdığı, ikilinin yürüyerek şantiye alanından uzaklaştığı anları kaydetti.