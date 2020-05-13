Acun Ilıcalı Instagram canlı yayınında Türkiye rekorlarını alt üst etti

Instagram canlı yayını büyük bir ilgiyle kullanılmaya devam ederken, Survivor televizyon ekranlarının en fazla izlenen yarışma programı haline geldi. İletişim Ödülü’nde galip gelen takım Gönüllüler takımı oldu ve yarışmacılar Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından canlı yayın yapma hakkı kazandı. Instagram canlı yayınındaki ilgi ise Türkiye’de yeni bir rekoru beraberinde getirdi.

Instagram Türkiye canlı yayın rekoru kırıldı

Instagram Türkiye’de canlı yayın rekoru 1 milyon izleyiciyle Acun Ilıcalı’ya geçmiş oldu. Türkiye’de ilk defa bu kadar yüksek bir rakama ulaşıldığı gözlerden kaçmazken, bu kadar yoğun bir ilgi de basına yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 21:04