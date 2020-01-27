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Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Elazığ'a yardım kampanyasında rekor bağış

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında tüm Türkiye Elazığ için tek yürek olurken Acun Ilıcalı'da kendi kanalından bir yardım kampanyası düzenledi. Ilıcalı'nın düzenlediği kampanyaya ise rekor katılım oldu

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:25
Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Elazığ'a yardım kampanyasında rekor bağış

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, TV8 kanalında Elazığ'da bululan depremzedeler için bir yardım kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanyaya katılım oldukça fazla olurken yardım severler yardım kampanyasına rekor bağışlarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın başlatıtğı kamoanyada deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlar için 51 milyon TL bağış toplandığı açıklandı. Çok sayıda ünlü ve zengin iş insanlarının yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya destek oldu.

Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Elazığ'a yardım kampanyasında rekor bağış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da Ilıcalı'nın sunduğu canlı yayına bağlanarak Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Programda konuşma yapan Bakan Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da yine canlı yayına bağlanarak "1 maaşımı bu kampanyaya bağışlamak istiyorum. 26 bin TL maaşım. Eşim Hülya hanımda yanımda oda bir maaşını kampanyanıza bağışlıyor" diyerek kampanyaya desteklerini sundular.

Futbolcu arkadaşlarıyla birlikte 300 bin TL yardımda bulunduğunu açıklayan Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz'ın bu davranışından ötürü Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İş insanı Hüseyin Özdilek, kanala bağlanarak 1 milyon TL bağışta bulunurken, Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Yardım kampanyasında ise tüm katılımcıların içerisinde rekor bağış Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.

Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Elazığ'a yardım kampanyasında rekor bağış

İnegöl Mobilya, depremde evi yıkılan ve zarar gören tüm ailelerin mobilya ihtiyaçlarını karşılayacaklarını duyururken Cihan Kamer'de programa bağlandığında Atasay Kuyumculuk ve Huqqa adına toplamda 1 milyon TL bağışladıklarını bildirdi.

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