Acun ılıcalı ve ekibi Türkiye'ye gelerek KYK yurtlarına yerleştiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türk Vatandaşlarının tahlileyeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti. Verilen talimat doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ile ilgili bakanlıkların ortak çalışması sonucu Türk vatandaşlarının Ramazan ayı ve Bayramını Türkiye'de evlerinde geçirmeleri için başlatılan ikinci tahliye operasyonuyla yurda dönüş yaptılar. Tahliye edilen vatandaşlar arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve ekibinin bir kısmı da vardı.

Söz konusu tahliye işlemleri kapsamında '2020' program çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir bölümü, bölgede ve yakın ülkelerde bulunan Türk vatandaşları ile bazı ülkelerden toplam 236 yolcuyu taşıyan THY uçağı saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye gelen Türk vatanşlarından bazıları, sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçtikten sonra otobüslere yönlendirilirken "Survivor 2020" ekibinde yer alan 110 kişinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı bildirildi. Diğer vatandaşlarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yurda götürüleceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştilen tahliyeye işlemi ile ilgili Twitter hasabı üzerinden yaptığı açıklamada ünlü programcı Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek, "Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti’nden havalandı #ÜlkemleGururDuyuyorum. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan 1, Macaristan 42, Romanya 38, Tunus 1 vatandaşları ve Türkiye'den 154 vatandaşımızı getiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:00