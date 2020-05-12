Acun sözünde durdu; Dominik'teki Türk vatandaşları geliyor!

Koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü günlerde, Dominik Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının ülkeye geri dönmesi için elinden geleni yapacağını duyuran Acun Ilıcalı sözünde durdu ve tüm hazırlıklar tamamlandı.



Acun Ilıcalı, gün içinde ortay aatılan Acun ve Survivor ekibi komple geliyor şeklindeki iddiaları yalanlayarak, ekibin sadece bir kısmının geleceğini belitren bir paylaşım yaptı. Acun paylaşımında Türkiye'ye döneceğim haberleri yanlış. Bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz. Özlem doluyum o ayrı... '' ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili detaylar henüz net değil.



