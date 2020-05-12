Acun sözünde durdu; Dominik'teki Türk vatandaşları geliyor!

Gün içerisinde ortaya atılan 'Acun ve Survivor ekibi Türkiye'ye getiriliyor' şeklindeki iddialar hakkında paylaşım yapan Acun Ilıcalı, tek bir cümle ile olayı özetledi. Orada mahsur kalan Türk vatandaşları ülkeye dönüyor. İşte detaylar:

Acun sözünde durdu; Dominik'teki Türk vatandaşları geliyor!
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Koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü günlerde, Dominik Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının ülkeye geri dönmesi için elinden geleni yapacağını duyuran Acun Ilıcalı sözünde durdu ve tüm hazırlıklar  tamamlandı. 

Acun sözünde durdu; Dominik'teki Türk vatandaşları geliyor!
Acun Ilıcalı, gün  içinde ortay aatılan Acun ve Survivor ekibi komple geliyor şeklindeki iddiaları yalanlayarak, ekibin sadece bir kısmının geleceğini belitren bir paylaşım yaptı. Acun paylaşımında Türkiye'ye döneceğim haberleri yanlış.  Bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz.  Özlem  doluyum o ayrı... '' ifadelerini kullandı.  

Konuyla ilgili detaylar henüz net değil. 
 

Acun sözünde durdu; Dominik'teki Türk vatandaşları geliyor!
 


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