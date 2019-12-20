Adalar'da ki faytonculardan İBB'ye tepki! Gerekirse açlık grevine gideriz

İstanbul Adalar'da faytonların 3 ay süre ile durudurulmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler gelmeye devam ediyor. faytoncular bu alınmış olan karara itiraz ederek ellerindeki çalışma raporlarını sunduklarını belirten faytoncular elektirikli araç gönderme taleplerini de kabul etmeyeceklerini söylediler.

İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, söz konusu karar ile ilgili basına bir açıklama yaparak İBB'nin meseleyi bir an önce çözmeleri gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Şu anda elektrikli araç gönderilmesini doğru bulmuyoruz. Bu alanı da boşaltmayacağız. Ne ilçe ne de Büyükşehir Belediyesinden yetkili gelmedi. Ben 15 gün önce 3 aylık çalışma raporumu büyükşehirin sekreteryasına bıraktım. Dedim ki bu meseleyi beraber çözelim. Biz 3 ay çalışmayacağız. Kaçak ahırların yıkıldığını varsayalım. Biz 1500 - 1600 ata nasıl bakacağız. En az 800 tanesi kaçak diye nitelendirilen ahırlarda yaşıyor. Biz ne yapacağız. Ya Büyükşehir Belediyesinin yetkilileri gelir bu meseleyi çözer, hayır biz çözüme yaklaşmayacağız diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar açlık eylemi başlatacağız. Tüm atların da yularlarını alıp adaya serbest şekilde bırakacağız”