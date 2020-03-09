Adalet Bakanı duyurdu! Ceza infaz kurumlarına meslek eğitim okulları açılıyor

Bugün Ankara Dikmen Hakimevinde düzenlenen bir törene katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan bir çalışma sonrasında alınan karar ile 'Eğitim ve Öğretim İşbirliği Protokolü' imzaladı. İmzalanan bu protokol çerçevesinde ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez ceza infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki eğitim okulları kurulacak.

Cezaevinde bulunan hükümlülerin meslek ve zanaat kazanarak topluma yeniden kazandırılması için ceza ve infaz kurumlarında meslek eğitim okulları kurulmasına karar verildiğini ve bununla ilgili MEB işbirliği ile böyle bir uygulama başlatııklarını açıklayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa ceza infaz kurumlarımızda bir mesleki eğitim okulu açılmış olacak. Artık mesleki eğitim merkezinde bir zanaat edinme imkanı, kalfalık belgesi alma imkanı olacaktır. Suç tekrarının önlenmesi bakımından hükümlünün istihdamı önemlidir." diye konuştu.

Bakan Gül, eğitim ve öğretim hakkının insanların temel haklarından birisi olduğunu ve bu hakkın hiçbir koşulda engelle karşılaşmaması gereken bir hak olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hükümlü ve tutuklular kendilerine uygun örgün ve yaygın eğitim programlarından yararlanabilmektedirler. Yine iş ve meslek kursları, sosyal kültürel kurslar, dini rehberlik hizmetleri gibi iyileştirici faaliyetler de sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında 42 bini hükümlü, 16 bini tutuklu olmak üzere toplam 58 bin kişiye eğitim imkanı verilmektedir. Kurumlarımızda 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 6 bin 373 hükümlü ve tutuklu okur yazarlık eğitiminden yararlanmıştır. Yine geçtiğimiz yıl ceza infaz kurumlarında meslek edindirmeye yönelik açmış olduğumuz kurslarla 82 bin hükümlü ve tutuklu meslek edindirme kurslarına katılmışlardır. Bugün imzalayacağımız protokolle tutuklu ve hükümlülere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla bir protokol çizilecektir.

Herkese çağrıda bulunuyorum. 'Eski hükümlü' deyip topluma yalıtmayalım, kazandıralım ve istihdamda da onlardan istifade edelim ki toplum bu anlamda suçla da etkin mücadele etsin, topluma da kazandırmaya çalışalım. Yeni bir sayfa açma hakkı tanıyalım. Bu çerçevede de bu protokolle birlikte Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hükümlü ve tutuklulara hizmet verecek mesleki eğitim merkezini önümüzdeki ay ortalarında bitireceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, Bakan Gül'ün konuşmasının ardında söz alarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her bireyin yeteneklerine uygun olarak fırsatlara sahip olmasını önemsediklerini belirtti ve hangi şartlarda olursa olsun herkesin eğitim ihtiyacının karşılanmasının devletin görevi olduğunu kaydetti. Bakan Selçuk konuşmasında ayrıca, "Mesleki eğitimin çok ayrı önemi var. Çünkü insanın hayatını kazanması, hayatla ilişkisini barış içinde sürdürmesi mesleki eğitimle, meslek kazanmakla doğrudan dolayı bağlantılı. Kalfalık belgeleri alarak Türkiye'nin her yerinde bazı meslekleri yürütebilmek için bir çok insan için yeni bir pencere anlamına geliyor" ifadelerine de yer verdi.



