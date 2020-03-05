Adalet Bakanı Gül, CHP'li Öztoç hakkında fezlekenin Meclise sunulduğunu açıkladı

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması sırasında yaşanan olaylar sonrası Öztoç hakkında bir fezleke hazırlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili bir açıklama yaparak fezlekenin kendilerine ulaştığını ve ulaşan fezlekenin Meclise sunulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan resen soruşturmaya başlatılan CHP'li Öztoç hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili açıklama yapan Adalaet Bakanı Gül konuşmasında şu iafedelere yer verdi:

"Soruşturma açmak, milletvekili olduğu için fezleke hazırlanması demek. Fezlekenin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi ve Meclise gönderilmesi prosedürü işlemektedir. Soruşturma birlikte hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gelmiştir ve Bakanlığımız da bunu Meclise göndermiştir, fezleke iletilmiştir.

Bundan sondaki süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi takdiridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi takdiriyle, iradesiyle bu süreci kendisi şekillendirecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Tüm hukuk yolları Anayasa ve kanunlar çerçevesinde işletilmektedir.

Takdir yüce Meclisi'ndir. Bundan sonraki sürecin belirleyicisi de değerli milletvekillerinin ve Meclisin takdiriyle şekillenecektir."

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un savcıyı HSK’ya şikayet etmesi hakkında da yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Bakan Gü, "Herkes şikayet edebilir. Dünyanın her yerinde devlet başkanlarına hakaret suçtur. Bu konuda şikayet üzerine resen soruşturma başlattığını açıklamıştır. Bunun üzerine süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndedir. Şu artık savcılık, yargı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi sürecin takibini kendi iradesiyle teşekkül ettirecektir. Dolayısıyla Meclis'te olan iradeye karşı kimsenin bir şey söyleme imkanı yok. Hiç kimsenin bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Devlet başkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı kimsenin hakaret etme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Merkez binasında bir basın toplantısı düzenledi ve düzenlediği toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öztrak, açıklamasında, dün TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavgaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bir yanda canını dişine takmış, çarpışan askerlerimiz, diğer yanda şahsi ikbalinin kaygısına düşen iktidar var. Dün TBMM’de son derece üzücü, demokrasimiz adına utanç verici bir olay yaşadık.

TBMM Genel Kurulu’nda, grup başkanvekilimiz Sayın Engin Özkoç’a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz."