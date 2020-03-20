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Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde virüs tahliyesine yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde bulunan hükümlüler ile ilgili alınan tedbirler ve yapılan testler ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, mahkumlar ile ilgili şuan hiç bir risk olmadığını ve pozitif vakaya rastlamadıklarını duyurdu.

20 Mart 2020 Cuma 18:21
Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde virüs tahliyesine yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlık binası önünde basın mensuplarıyla görüşerek önemli açıkllamarda bulundu. Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hem personel hem de cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklular için de gerekli önlemlerin alındığını belirten Bakan Gül, "Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" diye konuştu.

Cezaevlerinde koronavirüsü tedbirleri kapsamında ne tür bir önlem alındığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gül, "Cezaevlerine yönelik tüm tedbirlerimizi ilgili tüm birimlerimizle büyük titizlikle almaktayız. Cezaevinde tutuklu da hükümlü de olsa onlar devlete emanettir ve onların kardeşi gibi ağabeyi, ablası gibi aynı ailenin parçasıyız. Bu konuda her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. İhtiyacı olan herkese dezenfekte ürünleri de ücretsiz bir şekilde verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu karar doğrultusunda mahkumlarla sadece avukatlarını görüştüğü ve bunuda kapalı görüş şelinde yaptıklarını söyleyerek, "Cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklulara hiçbir şekilde dışarıdan riskin oluşmaması için her türlü tedbir alınıyor. Maske, eldiven gibi tüm tedarikler yapıldı. Telefon haklarına ilave haklar verildi. İleride atılacak her türlü adımlarla da oradaki vatandaşlarımızın ve personelimizin bu riske bulaşmaması için her türlü tedbirimizi alıyoruz. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" dedi. 

Adalet Bakanı Gül, bugün Meclise sunualn 2. Yargı paketi içerisindeki infaz yasası ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu konuda tüm tarafları, yargı mensuplarını, ceza hukukçularını dinleyerek, iyi bir hazırlık yaparak teknik çalışmalar yapılmıştı. Konu Meclis'in takdirinde olan bir konudur. Milletvekillerimizin takdiriyle şekillenecektir. Bu konuda da AK Parti grubumuz son halini verdikten sonra açıklamaları da takip ediyoruz, siyasetin bu anlamda müzakeresiyle oluşacaktır. Hep beraber bu konunun da kanunlaşmasını öngörüyoruz. Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler elbette yine Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir."

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TBMMAdalet BakanlığıTedbirCezaevleriKoronavirüs TahliyesiInfaz Yasası
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