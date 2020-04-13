Adalet Bakanı Gül duyurdu! 3 mahkum koronadan yaşamını yitirdi

Adalet hizmetleri sürekliliğinde yeni tip koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferasn yoluyla bir toplantı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında düzenlenen toplantıya ise HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.
14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin corona virüs testleri pozitif çıktığını da açıklamarına ekleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verileceğini belirtti.