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Adalet Bakanı Gül duyurdu! 3 mahkum koronadan yaşamını yitirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs tedbirlri kapsamında açıklamalarda bulunurken açık cezaevlerinde 17 mahkuma Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve 3 mahkumun da salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:56
Adalet Bakanı Gül duyurdu! 3 mahkum koronadan yaşamını yitirdi

Adalet hizmetleri sürekliliğinde yeni tip koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferasn yoluyla bir toplantı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında düzenlenen toplantıya ise HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

Toplantının ardından alınan koronavirüs tedbirleri ile ilgili değerlendirmeleri sunmak için basının karşısına geçen Bakan Gül açıklamalarında 5 açık cezaevindeki 17 hükümlünun koronavirüsüne yakalandığı ve 3 mahkumun da hayatını kaybettiğini söyledi. Tedavisi devam eden 14 hükümlüden 13'unun sağlık durumu iyi olduğunu ve  bir kişininde yoğun bakımda olduğunu kaydenen Bakan Gül, "Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların sağlığı bize emanettir" diyerek konuşmasında "Tüm tedbirler sayesinde (Cezaevlerinde) bugüne kadar pozitif bir vaka görülmemiştir. Tedbirler kalktıktan sonra görüş hakları verilecektir" ifadelerini kullandı.

14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin corona virüs testleri pozitif çıktığını da açıklamarına ekleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verileceğini belirtti.

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