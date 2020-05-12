Adalet Bakanı Gül, korona tedbirlerinde yeni planlar için bayram sonunu gösterdi

Basın toplantısı düzenleyerek koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ve normalleşme takviminye uygulanacak yeni planlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sürece ilişkin verdiği tarihte Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti. Yargıda uygulanan koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli bilgiler veren Bakan Gül, 'Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak' ifadelerini kullandı.

Bakan Abdülhamit Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınmış ve bundan sonra alınacak olan tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından basının karşısına geçerek değerelendirmelerde bulunurken Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinin dünyaya örnek bir ülke olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal ve ekonomik desteklerin vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Bakanlık olarak avukatlara yapılması gereken tüm ödemelerin yapıldığını ve bundan sonrasa aksama yaşanmadan yapılmaya devam edildiğini aktardı ve Danıştay'ın 125. kuruluş yıldönümünü kutlayarak; "Yüksek mahkemeler, hak duygusunun en güçlü adresidir. Vatandaşın hukukunu belirleyen bağımsız yargının içtihatlarıdır. Bu kazanımlardan bir adım bile geriye gitmek mümkün değildir. Hukuk devleti idarenin bütün eylemlerinde ölçülü olması demektir. Tüm bu süreçleri hukuk devletinin temel ilkesi çerçevesinde yaklaşan bir tutumla Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, salgın sonrasında normalleşme takvimi doğrultusunda yargıya ilişkin hedeflerin korunması noktasında üst düzey kararlılık söz konusu olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflerin hayata geçirilmesi konusunda AK Parti grubu ile ilgililere hatırlatmada bulunduğunu bildirerek "Yeni dönemin, daha fazla özgürlüğün, hukukun, adaletin tecelli ettiği dönem olmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ilişkin farkındalığın artırılmasının Bakanlık olarak temel öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Gül, "Hukuk devleti, 'idarenin bütün eylemlerinde ölçülü olması' demektir. Kamu gücünün, vatandaşı tedirgin etmek değil vatandaşın huzurunu temin etmenin yolu olma çerçevesinde uygulanan otorite olduğu açıktır." dedi.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle yargı süreçlerinin geçici olarak durduğu ve duruşmaların ertelendiğini hatırlatan Gül, buna karşın adalet idealinin durmadığını ve değişmediğini ifade etti ve Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öneriyle alınacak tedbirlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeni normalleşmede dört koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Adliyeler, ceza infaz kurumları, noterlikler ve bakanlık bağlı kurumları için yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra tedricen tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlamalarımız hazırdır. Somut takvime bağlandığında bunlar açıklanacaktır. Tüm bu çalışmalar, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun uygun bulması, bu konuda kılavuzların onaylanmasıyla yürürlüğe girecektir. Noterlikler normal çalışma dönemine bugün itibarıyla başlamıştır. Adli Tıp Kurumu da çalışmalara yeniden başlamıştır. Önümüzdeki dönemde de Bilim Kurulunun rehberliğinde diğer uygulamalar gözden geçirilerek normalleşmeye adım atılacaktır."