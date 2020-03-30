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Adalet bakanın'dan duruşmalar ile ilgili önemli karar!

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Gül, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Duruşmaların 30 Nisan'a kadar ertelenmesi ve cezaevlerindeki personelin evlerine gönderilmeyeceği gibi önemli kararlar alındı.

30 Mart 2020 Pazartesi 13:19
Adalet bakanın'dan duruşmalar ile ilgili önemli karar!

Ülkemizde yayılan korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için tedbirler ve önlemler cezaevleri ve adliyelerde de alınmay devam ediyor.Son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara’da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CEZAEVİ PERSONELİ İZOLE EDİLECEK
Bakan Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi.

30 NİSAN'A KADAR ERTELEME
Görülecek davalara ilişkin Gül, "30 Nisan’a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir." açıklamasını yaptı.

"ADALET KAPISI KAPATILMADI"
Avukatların CMK ödemelerinin 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacağını belirten Gül, "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır." ifadelerini kullandı.

459 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Koronavirüsle bağlantılı başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren Adalet Bakanı Gül, "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.03.2020 13:25
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Duruşmalar ErtelendiAdalet Bakanı Gül
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