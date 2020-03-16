Adalet bakanında açıklama :"Cezaevlerinde korona vakası yok"

Korona-virüs vakalarının ülkemizde artmaması için tüm kurumlar seferber olmuş durumda. Korona-virüs tedbirleri kapsamında son olarak adalet bakanı Abdulhamit GÜL yapmış olduğu açıklamada cezaevlerinde korona-virüs vakasının bulunmadığını ayrıca 60 yaş üzeri hakim ve savcılara idari izin verildiğini belirtti.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir.

Cezaevlerinde pozitif korona vakasına rastlanmadı.

Haftasonu noterlik hizmetleri yeni bir talimata kadar ertelendi.

Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir.

Nöbetçi noterlik uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

Avukatlarımızın bu süreçte görüşmelerini asgari düzeyde gerçekleştirmesini öncelikle öneriyoruz. Acil ve çok gerekli haller varsa da, hiçbir şekilde temas söz konusu olmayacak şekilde avukatlarımızın kapalı görüş yapması yönünde Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi ve bu konuda alınmış bir karar var.

Resmi kurumlar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında hiçbir duyuruya itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Sağlık Bakanlığı adı altında dolaşıma sokulan sözde belge hakkında soruşturma başlatılmıştır.

" diye açıklamalarda bulundu