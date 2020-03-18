Adalet bakanından karantina otobüsünden alınan yolcular için açıklama;"Hukuk gerekeni yapacaktır"

Akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması görüntüleri üzerine önce içişleri bakanı Süleyman SOYLU'dan tepki ve ardından da Adalet bakanı Abdülhamit GÜL'den açıklama geldi.

Adalet bakanı Abdülhamit GÜL sosyal medya üzerinde yapmış olduğu açıklamada "Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, "hukuk gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "." değerlendirmesinde bulundu..

Olayla ilgili İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.