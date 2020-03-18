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Adalet bakanından karantina otobüsünden alınan yolcular için açıklama;"Hukuk gerekeni yapacaktır"

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayının sosyal medyada patlak vermesiyle tepkiler çığ gibi büyüdü ve Adalet bakanından açıklama gecikmedi;"Hukuk gerekeni yapacaktır."

18 Mart 2020 Çarşamba 00:54
Adalet bakanından karantina otobüsünden alınan yolcular için açıklama;"Hukuk gerekeni yapacaktır"

Akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması görüntüleri üzerine önce içişleri bakanı Süleyman SOYLU'dan tepki ve ardından da Adalet bakanı Abdülhamit GÜL'den açıklama geldi.

Adalet bakanı Abdülhamit GÜL sosyal medya üzerinde yapmış olduğu açıklamada "Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, "hukuk gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu..

Olayla ilgili İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 18.03.2020 01:12
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