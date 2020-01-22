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Adalet Bakanlığı Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu!

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. ÖSYM'nin 29 Aralık'ta gerçekleştirdiği sınavın sonuçları yarın yayınlanacak.

22 Ocak 2020 Çarşamba 15:23
Adalet Bakanlığı Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu!

ÖSYM tarafından 29 Aralık 2019'da gerçekleştirilen ve binlerce adayın katıldığı Adalet Bakanlığı sınavları Adli Yargı, İdari Yargı , Adli Yargı-Avukat sınavlarının sonuçları için bekleyiş sürüyordu. Adayların merakle bekledikleri sınav sonuçları için açıklanma tarihi an itibariyle kesinlik kazandı ve ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman paylaşılacağı bilgisi de duyuruldu. Bu kapsamda adaylar girmiş oldukları sınavlardan kaç puan aldıklarını öğrenebilecekler ve Adalet Bakanlığı bünyesinde yapacakları başvurularda bu puanlarını kullanma hakkına sahip olacaklar.

Adalet Bakanlığı Sınavları Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Adalet Bakanlığı sınavlarına katılan adaylar 24 Ocak 2020 itibarıyla sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle puanlarını öğrenebilecekler. 29 Aralık'ta Ankara'da iki oturumda tamamlanan sınavın puanları öncesinde 30 Aralık'ta sınava ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştı.

Son Güncelleme: 22.01.2020 15:23
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