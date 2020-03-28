Adalet Bakanlığı cezaevi görüşlerini tedbir amaçlı 2 hafta daha erteledi

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri tavsiyesiyle cezaevlerinde bulunan mahkumların tüm görüşlerini ve cezaevleri arası nakillerini 2 hafta daha erteledi.

Türkiye genelinde koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler kaosamında Adalet Bakanlığı açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında avukat ziyareti başta olmak üzere tüm açık görüşlerin, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, ceza infaz kurumundan bir diğer kuruma yapılan nakilleri, hükümlülerin kurum dışı çalışması, lokanta, sosyal tesisleri gibi faaliyetleri iki hafta daha ertelendiğini açıkladı.

Kararda ayrıca, birden fazla koğuşun bir araya gelerek yapılan ortak faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitim evlerinde bulunan aile görüşme odalarının kullanımının da ertelendiği bunlara ek olarak; ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreş veya ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de aynı karar kapsamına alınarak iki hafta daha uzatıldığı kaydedildi.

Adalet Bakanlığı tarafından alınan söz konusu tedbirler çerçevesinde cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapacaklar ve avukatlar zorunlu görüş durumlarında tedbiren maske ve eldiven kullanarak kapalı görüş yapabilecekler.