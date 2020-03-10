Adalet Bakanlığı ve MEB işbirliği ile cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açılacak

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği yaptı. Artık Cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açılacak. Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalayarak, cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise ve meslek liseleri açılmasına karar verdi.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 9 Mart Pazartesi günü bir araya gelecek. İki bakanlı kapsamlı bir eğitim ve öğretim iş birliği protokolü imzalayacak. Bu protokol çerçevesinde Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracak.

Kapalı cezaevlerinde bulunanlarda yararlanacak

Açık cezaevlerinde ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler, bu hizmetlerden yararlanabiliyordu. Ancak kapalı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler yararlanamıyordu. Artık bu hizmetlerden, kapalı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler de yararlanacak.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Protokol kapsamında iş yurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde 4 yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak” ifadeleri kullanıldı.

Binlerce hükümlü faydalanacak

Gerçekleşecek protokol kapsamında açık ortaokul ve açık lise programına devam edecek tutuklu ve hükümlülerin, okudukları temel dersler için “Destekleme Yetiştirme Kursları” açılacak. Böylece her bir ders için ceza infaz kurumuna gelecek branş öğretmenlerinin yüz yüze eğitim vermeleri ve böylelikle örgün yöntem uygulanarak eğitim öğretim kalitesinin artırılması planlanıyor. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinden, 40 bininin ise diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanması beklenilmekte.