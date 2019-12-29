Adana'da bir evde çıkan yangın beşikte uyuyan bebeğin ölümüne neden oldu

Merkeze bağlı Seyhan ilçesinde dört katlı bir bşnanun son katında bir yangın çıktı. Gülbahçesi Mahallesideki evde çıkan yangın sonucu ailesi tarafından beşiğinde uyumuş halde bırakılan Fırat Savuç isimli 5 aylık bir bebek evde yalnızdı.

Yangın kısa sürede bütün odayı sararken Savuç çifti evlerinde yangının çıktığını öğrenince durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar. Yangının söndürülmesinden hemen sonra evde bulunan bebek beşiğinde yanarak feci şekilde can vermiş olarak bulundu.

Bebeklerinin yanmış cesedini gören aile sinir krizleri geçirirken olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yangın olduğu sırada baba Sinan ve anne Tuğba Savuç'un binanın alt katında kendilerine ait dönerci dükkanında bulunduğu iddia edildi. 5 aylık talihsiz bebeğin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken anne ve baba ifadeleri alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

Polis yangının elektrikli sobanın düşmesi sonucu başladığı ihitimali üzerinde duruyor.