Adana'da camını kırarak girdiği bankada yakalanan yavuz hırsız; Benim adım felaket!

Adana’da sokağa çıkma yasağı başladıktan 3 saat sonra bir bankadan hırsızlık alarmı yapıldı. Merkeze bağlı Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri gece saat 03.00'da cadde üzerinde bulunan kamu bankasına doğru yola çıktılar.

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri bankanın camının kaldırım taşıyla kırıldığını ve içeride bir kişinin olduğunu belirlediler. Telsizle destek ekip istenmesinin ardından harekete geçen polisi gören şüpheli ise bankanın sistem odasına girerek saklanmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği, Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat ekipleri, bankaya girerek şüpheliyi gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldılar.

Alkollü olduğu fark edilen ve isminin Mehmet A. olduğu öğrenilen yağız hırsız gözaltına alındıktan sobnra polis aracına bindirilirken kendisini tehlikeli bir olarak savundu ve "Benim adım felaket" diye aöylendi.. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken bankada yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığını belirlendi. Polis şüpheliye ayrıca sokağa çıkma yasağı kuralını çiğnediği için de işlem yaptı.