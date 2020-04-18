Adana'da camını kırarak girdiği bankada yakalanan yavuz hırsız; Benim adım felaket!

Adana’da sokağa çıkma yasağı başladıktan 3 saat sonra bir bankadan hırsızlık alarmı yapıldı. Merkeze bağlı Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri gece saat 03.00'da cadde üzerinde bulunan kamu bankasına doğru yola çıktılar.
Alkollü olduğu fark edilen ve isminin Mehmet A. olduğu öğrenilen yağız hırsız gözaltına alındıktan sobnra polis aracına bindirilirken kendisini tehlikeli bir olarak savundu ve "Benim adım felaket" diye aöylendi.. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken bankada yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığını belirlendi. Polis şüpheliye ayrıca sokağa çıkma yasağı kuralını çiğnediği için de işlem yaptı.