Adana'da müteahhitin akıl almaz oyunu! 60 daireyi aynı kişilere satmış

Adana merkeze bağlı Seyhan ilçesine konut inşaa eden bir inşaat firması, yine konut yapmak için anlaştığı vatandaşları dolandırarak ortadan kayboldu. İddialara göre parasını alarak sözleşme yaptığı daire sakinlerine yapılmış olan 60 daireyi 120 aileye satarak dolandırdı.

Kendine ait dairelerin başka kişilere satışdığını öğrenen daire sakinleri ise oyuna geldiklerini anladılar. Firma yetkililerinin ortadan kaybolmasıyla ne yapacaklarını bilemeyen mapdurlar yetkililerden yardım yalep ediyorlar.

Tellidere Mahallesi’nde halen inşaat halinde bulunan apartmanın önünde buluşan vatandaşlar, 5 yıl önce İ.D. isimliten sözleşme karşılığı daire aldıklarını, aynı müteahhitin kentte 4 binasının daha bulunduğunu ve oralarda da aynı dolandırıcık yaptıkalrını iddia ediyorlar.

Sözleşme karşılığında aldığı iki dairenin farklı 4 kişiye daha satıldığını söyleyen mağdurlardan Yalçın Körkün, "Bir ev sahibi olabilmek, çocuğumuza bir gelecek sağlayabilmek için birikimlerimizi verip ev aldık. Sonradan süreç uzadı ve evler bize teslim edilmedi. 3,5 yıl önce 300 bin lira gönderip iki daire aldım. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi bu dairelere bağladık. Hayallerimiz, emeklerimiz boşa gitti" diye konuştu.



