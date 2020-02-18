betgram betgram setrabet

İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119731
ALTIN
309.948
DOLAR
6.0683
STERLİN
7.8907
EURO
6.5720

Adana'da özel okuldaki ekonomik kriz iflasa neden oldu

Adana’da Özel Seyhan Okulları sahibi girdiği ekonomik kriz bunalımından çıkamayarak iflas ettiğini açıkladı. Özel okuldaki öğrenci ve öğretmenler ise ortada kaldı.

18 Şubat 2020 Salı 12:44
Adana'da özel okuldaki ekonomik kriz iflasa neden oldu

Adana'da ortalama 30 yıldır eğitim veren Özel Seyhan Okulları iflas ederek kapandı. Okulun sahibi Oktay Seçmen, son dönemlerde ekonomik krizde olduğunu ve yaşadığı bu sıkıntılar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz cuma günü velilere okulun kriz yüzünden iflas ettiğini  SMS yoluyla bilgilendiren okul yönetimi, öğrencilerin başka okullara kayıt yaptırılmasını istedi.

Öğrenci ve öğretmenlerin ortada kaldığı iflas açıklamasından sonra veliler de okula giderek yönetimini protesto etti. Okulun sahibi Oktay Seçmen, velilere yaptığı görüşme sonrasında bir açıklama yaparak "Son 1 yıldır ekonomik sıkıntının içerisindeyiz. Ben de bu ekonomik sorunlar nedeniyle Haziran ayına kadar devam ettirmeye çalıştım ancak eğitim dönemini maalesef tamamlayamıyorum. Öğretmenlerin maaşını ödemekte zorlanıyorum. Zorlandığım için de öğretmenler ayrılmak zorunda kaldılar ve ben de eğitime ara verdim. Velilerim de mağdur oldu. Bundan sonra çözmeye çalışacağım. Velilerimizi başka okullara yönlendirmeye çalışacağız. 1 gün bile çocuklarımızın kaybı olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Okulda öğrencisi bulunan velilerden Abdullah Ziya Çelik ise okul kaydında parayı peşin olarak verdiğini belirterek, “Ben parayı peşin veriyorum, sözleşme bile yapılmadı. Çocuklarınıza kahvaltı, öğle yemeği, güzel eğitim verilecek diye taahhütler vardı. Zamanla İngilizce, beden eğitimi, satranç öğretmenlerinin gönderildiğini öğrendik. Herkesle mahkemelik durumda. Şu anda eğitim alamıyoruz. Sadece 2 sınıf eğitim görüyor. Çocukların psikolojisi çöktü. Bu paralar nereye gitti. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Eğitim verilmiyorsa biz paralarımızı istiyoruz. Ortalama 20 bin lira ödüyoruz.” diye konuştu.

Okulda göreb yapan öğretmenlerden Zeynep Karateke ise geçtiğimiz yıldan 5 aylık maaşının içeride kaldığını söyleyerek, “Ciddi şekilde mağdur olduk. Geçen yılın şubat maaşı hala içeride kaldı. Sene sonuna kadar mağdur edildik ama bu sene öğrenciler mağdur olmasın istedik. Velilerin daveti üzerine geldik. Sonuna kadar haklarımızı istiyoruz. Okullar eğitimhanedir, ticarethane değil.” dedi. 

Daha sonra okula gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri veliler ile görüşmeler yaptılar.

Anahtar Kelimeler:
AdanaIflasözel Seyhan Okulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı'nın da aradığı Dursiye Sağlam ölü bulundu
Müge Anlı'nın da aradığı Dursiye Sağlam ölü bulundu
Kadir Şeker’e arkadaşlarından doğum günü sürprizi
Kadir Şeker’e arkadaşlarından doğum günü sürprizi
Bahçelievler'de iki esnafın kavgasında kan aktı
Bahçelievler'de iki esnafın kavgasında kan aktı
Elazığ Sivrice 4.2 büyüklüğünde yeniden sallandı
Elazığ Sivrice 4.2 büyüklüğünde yeniden sallandı
Isparta'da okul müdürü, 13 yaşındaki öğrencinin suratına uçan tekme attı
Isparta'da okul müdürü, 13 yaşındaki öğrencinin suratına uçan tekme attı
Lisede dehşet! Okul müdürünü vuran güvenlik intihara kalkıştı
Lisede dehşet! Okul müdürünü vuran güvenlik intihara kalkıştı

Popüler Haberler

Narcos Mexico 3. Sezon ne zaman yayınlanacak? Narcos Mexico yeni sezon onayı aldı mı, yeni sezon olacak mı?
E3 2020 Fuarı ne zaman yapılacak ?
The Long Dark 3. Sezon ne zaman yayınlanacak?
Far Cry 6 oyunu ne zaman çıkacak?
Sons of The Forest oyunu ne zaman çıkacak?
Günlük burç yorumları 19 Şubat 2020 Çarşamba - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Finansbank Enpara öğrenci kredi kartı çıkarma işlemleri
Gelinim Mutfakta yarışmacıları Nurten ve Özlem kimdir? Nurten ve Özlem hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta yarışmacıları Elif ve Çiğdem kimdir? Elif ve Çiğdem hakkında bilgiler
Ringa balığı nedir? Nasıl bir balık türüdür? Felaket mi getirir? Japon mitolojisine göre Ringa balığı
Puhutv çöktü mü? Jet Sosyete ve Babil yeni bölümü neden başlamıyor?
Emirates hostes alımı yapacak! Emirates hostes alımı başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2020 2.bölüm fragmanı yayınlandı!
Çukur Nehir Yamaç ile evlenecek mi? Nehir gerçekten hamile mi?
TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Gelinim Mutfakta hangi isimler geri dönecek? Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler?
Doya Doya Moda programının yeni jüri üyesi Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?
EFT ve Havale işlem ücreti almayan bankalar hangileri
Instagram’da beni engelleyenleri nasıl öğrenebilirim? Engelleyenleri görme işlemleri
Ev tadilat ve tamirat kredisi veren bankalar
Okullar 17 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.