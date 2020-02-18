Adana'da özel okuldaki ekonomik kriz iflasa neden oldu

Adana'da ortalama 30 yıldır eğitim veren Özel Seyhan Okulları iflas ederek kapandı. Okulun sahibi Oktay Seçmen, son dönemlerde ekonomik krizde olduğunu ve yaşadığı bu sıkıntılar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz cuma günü velilere okulun kriz yüzünden iflas ettiğini SMS yoluyla bilgilendiren okul yönetimi, öğrencilerin başka okullara kayıt yaptırılmasını istedi.

Öğrenci ve öğretmenlerin ortada kaldığı iflas açıklamasından sonra veliler de okula giderek yönetimini protesto etti. Okulun sahibi Oktay Seçmen, velilere yaptığı görüşme sonrasında bir açıklama yaparak "Son 1 yıldır ekonomik sıkıntının içerisindeyiz. Ben de bu ekonomik sorunlar nedeniyle Haziran ayına kadar devam ettirmeye çalıştım ancak eğitim dönemini maalesef tamamlayamıyorum. Öğretmenlerin maaşını ödemekte zorlanıyorum. Zorlandığım için de öğretmenler ayrılmak zorunda kaldılar ve ben de eğitime ara verdim. Velilerim de mağdur oldu. Bundan sonra çözmeye çalışacağım. Velilerimizi başka okullara yönlendirmeye çalışacağız. 1 gün bile çocuklarımızın kaybı olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Okulda öğrencisi bulunan velilerden Abdullah Ziya Çelik ise okul kaydında parayı peşin olarak verdiğini belirterek, “Ben parayı peşin veriyorum, sözleşme bile yapılmadı. Çocuklarınıza kahvaltı, öğle yemeği, güzel eğitim verilecek diye taahhütler vardı. Zamanla İngilizce, beden eğitimi, satranç öğretmenlerinin gönderildiğini öğrendik. Herkesle mahkemelik durumda. Şu anda eğitim alamıyoruz. Sadece 2 sınıf eğitim görüyor. Çocukların psikolojisi çöktü. Bu paralar nereye gitti. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Eğitim verilmiyorsa biz paralarımızı istiyoruz. Ortalama 20 bin lira ödüyoruz.” diye konuştu.

Okulda göreb yapan öğretmenlerden Zeynep Karateke ise geçtiğimiz yıldan 5 aylık maaşının içeride kaldığını söyleyerek, “Ciddi şekilde mağdur olduk. Geçen yılın şubat maaşı hala içeride kaldı. Sene sonuna kadar mağdur edildik ama bu sene öğrenciler mağdur olmasın istedik. Velilerin daveti üzerine geldik. Sonuna kadar haklarımızı istiyoruz. Okullar eğitimhanedir, ticarethane değil.” dedi.

Daha sonra okula gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri veliler ile görüşmeler yaptılar.