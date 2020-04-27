Adana'da polis tarafından kazara vurulan genç hayatını kaybetti!

Adana'da asayiş uygulaması sırasında polisi görünce sokak aralarına kaçan genç kazara vurularak hayatını kaybetti.

Üzücü olay Adana merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesinde mahallesinde meydana geldi.

Öğlen saatlerinde bölgede asayiş uygulaması yapan polisi gören Ali H. sokak aralarına kaçmaya başladı.

Bunun üzerine polis Ali H.'yı kovalamaya başladı. İddiaya göre, "Dur" ihtarına uymayan Ali H.'nın arkasından havaya ateş açan polis, silahı yere doğrulturken tekrar ateşlenince Ali H. kazara yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali H. tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali H. kurtarılamadı. Ali H. otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.