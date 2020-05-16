Adana'nın sıcağına termometreler dayanmadı!

Adana'da 1945 yılından beri ilk kez gölgede sıcaklık 41 derece olarak ölçüldü. En cıcak günlerin içerisinde olan kentte açık alanlarda hava sıcaklığı 50 derece olarak ölçülürken kentin bazı yerlerinde bulunan termometrelere sıcağa daha fazla dayamadı ve patladı.

Adana'da vatandaşlar asfaltta yumurta pişirirken uumurtanın 20 dakikada piştiği görüldü ve bir vatandaş, “Bu havada insan dayanamaz. Görüyorsunuz yumurta bile yenecek kıvama geldi” diye konuştu. Kent genelinde bazı vatandaşlar parklara çıkarak serinlemeye çalışırlarken çocuklar da tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzerek serinlediler.

Hava sıcaklığının 40 dereceden fazla ölçülmesinin serinlemek için sulama kanalına girdiğini söyleyen Sadullah Avcılar isimli bir kişi ise “Bu sene başka bir sıcak var. Oruç ayında olması daha da zor. Burada buz gibi su var. Serinleyip, rahatlıyoruz. Tehlikeli olduğunu biliyoruz. Gözümüzün önünde boğulanlar oldu. Ama biz serinlemek için ölüme bile katlanabiliriz” diye konurken salgın nedeniyle havuzların kapalı olmasından dolayı havuz yerine sulama kanallarına girmek zorunda kaldıklarını belirtti.