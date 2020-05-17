Adana sıcaktan bunalan gençler polisi görünce giyinmeden kaçtılar!

Mayıs ayı içerisinde olmamıza rapmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde syretmesi vatandaşları şimdiden zor duruma sokmaya başladı. Hava sıcaklığını en çok hisseden illerimizin başında gelen Adana'da termometreler 40 derecenin üzerine çıkınca çoğu genç her yıl olduğu gibi yine serinlemek için kendilerini sulama kanalına attılar.

Yasak olmasına rağmen canlarını hiçe sayarak kanalda yüzen gençler, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde bulunan'ye ait sulama kanalında uzun süre tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam ettiler. Hüsamettin Yıldırım isimli kişi havaların sıcak olmasından dolayı burada yüzdüğünü ve boğulmaktan korkmadığını söyledi.

Bu sırada bölgenin çevresinde devriyeye çıkan polis ekipleri sulama kanalında yüzen gençleri görünce hızlıca yanlarına geldi. Kanalda yüzerken polisi gören gençlerden bazıları kıyafetlerini bile giymeden oradan kaçarlen kaçmayı başaramayanlara polis kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu. Gençler, kendilerine ceza yazmaması için polisten özür dileyerek ekiplere bir daha girmeyeceklerine rağmen söz verdiler.