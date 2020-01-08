Adana ve İncirlik Üssü gündemde! Bölgede tehlike söz konusu olabilir iddiaları konuşuluyor

İran, ABD'ye ait üssün bulunduğu ülkelere uyarıda bulunmuş, misilleme saldırıların gerçekleşebileceği yönünde sinyaller vermişti. Kasım Süleymani'nin öldürülmesünden sonra iki ülke arasındaki gerilim zirveye tırmanırken, İran ilk karşılığı Irak'taki ABD Askeri Üssü'ne saldırarak vermişti.

Balistik güzelerle ABD üslerine saldıran İran, ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkeler eğer İran'a herhangi bir saldırıda bulunulursa karşılık verileceğini söyledi.

Devrim muhafızlarının karşılık verileceği yönündeki söylemleriyle beraber İncirlik Üssü Türkiye'de gündeme geldi. İran'ın İncirlik Üssü'ne misilleme yapabileceği düşüncesi vatandaşları harekete geçirirken, üssün kapanması için sosyal medyada kampanyalar başladı.