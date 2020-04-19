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Adana'da kullanıma hazırlanan 1000 yataklı sahra hastanesi mühürlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin TÜYAP Fuar Alanı’nda yapımına başladığı ve Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da tanıtımını yaptığı 1000 yataklı Sahra Hastanesi, sıhhi olmadığı gerekçe gösterilerek Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

19 Nisan 2020 Pazar 11:05
Adana'da kullanıma hazırlanan 1000 yataklı sahra hastanesi mühürlendi

CHP'li Zeydan Karalar tarafından yönetine Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilk  gerçekleştirdi ve koronavirüsü salgını ile mücadeleye destek amaçlı 1000 yataklı sahra hastanesi kurdu. TÜYAP Fuar Alanı’nın hazırlanarak Sahra Hastanesine dönüştürülmesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hastanenin ihtiyaç dahilinde kullanılabileceğini söyleyerek tanıtımını yaptı.

Karalar Resmi Twitter hesabı üzerinden hastanenin videosunu paylaşarak "Sahra Hastanemizi, kendi standartlarında tüm altyapısıyla tamamladık. Gerektiğinde sağlık ekibimiz ile birlikte Sağlık Bakanlığı'mıza devredebilir ve yatak kapasitesini artırabiliriz. Umarız ihtiyaç olmaz ama biz her senaryoya karşı tedbirimizi almalıyız" notunu yazdı.

Adana'da kullanıma hazırlnan 1000 yataklı sahra hastanesi mühürlendi

Belediyenin koronavirüse karşı ihtiyaç halinde kullanılmak üzere TÜYAP Fuar Alanı’nda hazırladığı sahra hastanesi ise sıhhi olmadığı gerekçe gösterilerek Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Mühür tutanağında ise “Müdürlüğümüzce yapılan incelemede sıhhi şartların sağlık hizmeti sunmaya uygun olmadığı” ifadesi yer alırken Belediyenin hastanenin yapımı için her hangi bir başvuru yapmadığı eklendi. Bu başvuru eksikliği için de tutanakta “Fuarcılık alanının sağlık hizmeti vermek amaçlı hastaneye dönüştürülmesine dair müdürlüğümüzce herhangi bir ön ruhsat başvurusunun olup olmadığı sorgulandı ve mevcut böyle bir izin başvurusunun olmadığı ilgililerce ifade edildi.” diye belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalar arasında sahra hastaneleri ile ilgili eleştirilerde bulunmuş CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, "Adı üstünde sahra hastanesi, Bir sahrada kurduğumuz geçici bir hastane, sürekli bir hastane değil. Eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyor ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey değil, bu sahra hastanesi. Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı çadırdır. 'Vay efendim işte burada bir hastane, ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire'. E siz de gidin ameliyathaneyi yapın o zaman." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt vermişti.


 

Son Güncelleme: 19.04.2020 11:05
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AdanaIl Sağlık MüdürlüğüCHPSahra HastanesiZeydan Karalar
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