Adana'da uçurumda bulunan kadın cesedinin faili tutuklandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunan bir kişi, H.Ç. ve O.Ç. isimli kişilerin Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol kenarında 23 yaşındaki Z.A'yı öldürdüğü ve uçurumun kenarına bıraktıklarını iddia etmişti. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler ise olay yerine intikal ederek öldürülen kadının cesedine ulaşmış ve otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırmışlardı.

Olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla aranan H.Ç. ve O.Ç. Şanlıurfa'ya bağlı Balat ilçesinde Suriye'ye karaken yakalanarak gözaltına alındılar. Pozantı İlçe Emniyet Amirliğinde getirilerek sorguya alınan şüpheliler burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

Edinilen bilgilere göre ise, Şanlıurfa’da yaşayan ve evli olan O.Ç., Z.A. ile evlenmek istemiş fakat kuma olarak gitmek istemeyen genç kadın İzmir'e akrabalarının yanına kaçmıştı. Bunu öğrenen öğrenen O.Ç. ise kayınpederi H.Ç. ile İzmir’e gidip genç kadını zorla otomobile alıp Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktı. O.Ç. yol boyunca Z.A'yı evlenmek için ikna etmeye çalıştı ancak bir türlü başarılı plmayınca O.Ç. Adana’nın Pozantı ilçesinde Vali Çeşmesi mevkisinde otomobili durdurdu ve genç kadını burada uçurumdan aşağı attı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken H.Ç. ise serbest bırakıldı.

