Adana'lı vatandaşlar yasak dinlemediler, pazarda koronavirüse meydan okudular

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine ek olarak toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti. Fakat Adana'dan farklı görüntüler ortaya çıktı.

Adana’nın’nda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bu tedbirlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadan pazarda dolaştığı ve alışveriş yaptığı görülürken bazılarının ise meyve ve sebzeyi seçerek alması gözlerden kaçmadı.

İlçelerde kurulan semt pazarlarının insanların yoğun olduğu bölgelerin başında geldiğini ve bu nedenle alınan tedbirlere kesinlikle katıldığını ve mutlaka uyulması gerektiğini söyleyen pazarcı esnafı Ali Cengiz, "Bu süreç, zamanla düzelecek diye inanıyorum. İnsanlar yavaş yavaş kurallara uymaya başladı. Tedbirler böyle devam etmelidir" diye konuştu.

Diğer taraftan maske takmadan pazara gelerek alışveriş yapan Ayşe Yılmaz isimli vatandaş ise eczaneye maske siparişi verdiğini ve gelmesini beklediğini söyledi.