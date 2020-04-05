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Adana'lı vatandaşlar yasak dinlemediler, pazarda koronavirüse meydan okudular

Adana'da, Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına girişlerde getirilen maske takma zorunluluğuna bazı kişilerin uymadığı görülürken bazı vatandaşlar da yasak olmasına rağmen meyve-sebzeyi seçerek aldıkları görüldü.

05 Nisan 2020 Pazar 11:43
Adana'lı vatandaşlar yasak dinlemediler, pazarda koronavirüse meydan okudular

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine ek olarak toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti. Fakat Adana'dan farklı görüntüler ortaya çıktı.

Adana'lı vatandaşlar yasak falan dinlemediler

Adana’nın Beyazevler Semt Pazarı’nda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan bu tedbirlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadan pazarda dolaştığı ve alışveriş yaptığı görülürken bazılarının ise meyve ve sebzeyi seçerek alması gözlerden kaçmadı.

İlçelerde kurulan semt pazarlarının insanların yoğun olduğu bölgelerin başında geldiğini ve bu nedenle alınan tedbirlere kesinlikle katıldığını ve mutlaka uyulması gerektiğini söyleyen pazarcı esnafı Ali Cengiz, "Bu süreç, zamanla düzelecek diye inanıyorum. İnsanlar yavaş yavaş kurallara uymaya başladı. Tedbirler böyle devam etmelidir" diye konuştu.

Adana'lı vatandaşlar yasak falan dinlemediler

Diğer taraftan maske takmadan pazara gelerek alışveriş yapan  Ayşe Yılmaz isimli vatandaş ise eczaneye maske siparişi verdiğini ve gelmesini beklediğini söyledi.

Son Güncelleme: 05.04.2020 11:44
Anahtar Kelimeler:
AdanaKoronavirüs TedbirleriBeyazevlerSemt Pazarı
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