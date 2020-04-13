Adanalıların şırdan sevdası! Yasak biter bitmez ona koştular

Adana'nın yöresel yemeklerinden biri olan şırdan, dün gece 24.00 itibariyle sona eren sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlarının akınına uğradı. Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün süren yasak sonrası vatandaşların ilk durak yeri olan şırdan için insanlar sosyal mesafe uyarıları da dikkate alarak sıraya girdiler.
Yasak biter bitmez şırdancıya koşan vatandaşlardan Samet Özkan ise "Şırdan bizim vazgeçilmezimiz. Sanki niyetliydik yasak kalması ile birlikte oruç açma edasıyla geldik. Sakatat vazgeçilmezimiz” derken bir başka şırdan müşterisi Lütfi Beçik'te "Virüs belasından kurtulmak temennisi ile, Sokağa çıkma yasağı nedeni ile Adana’mızın sembol yiyeceği şırdanı yemeğe geldik. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair inanışımız var. Şuan Kozan'dayız. Memleketimiz güzel. Sağlık bakanımıza da emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.