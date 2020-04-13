Adanalıların şırdan sevdası! Yasak biter bitmez ona koştular

Adana'nın yöresel yemeklerinden biri olan şırdan, dün gece 24.00 itibariyle sona eren sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlarının akınına uğradı. Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün süren yasak sonrası vatandaşların ilk durak yeri olan şırdan için insanlar sosyal mesafe uyarıları da dikkate alarak sıraya girdiler.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için Adanalıların vazgeçilmesi haline gelen Şırdan dolması için yasağın başladığı gün sipariş yoğunluğu yaşadığını söyleyen işletme sahibi Myrat Mercan 200 şırdanı dakikakar içerisinde sattıklarını belirterek "Yasaklar başladıktan sonra 2 gün öncesinden sipariş almaya başladık. Beklemekte olanlar var. Günlük 200 Şırdan satıyorduk. Şuan ek 100 tane daha yaptırıyoruz. Siz evde kalın biz ayağınıza kadar getiriyoruz. Sosyal mesafeyi koruyun inşallah bugünlerin hepsi geçecek. Adanalılar her istediği zaman şırdanlarını yiyebilecek” diye konuştu.

Yasak biter bitmez şırdancıya koşan vatandaşlardan Samet Özkan ise "Şırdan bizim vazgeçilmezimiz. Sanki niyetliydik yasak kalması ile birlikte oruç açma edasıyla geldik. Sakatat vazgeçilmezimiz” derken bir başka şırdan müşterisi Lütfi Beçik'te "Virüs belasından kurtulmak temennisi ile, Sokağa çıkma yasağı nedeni ile Adana’mızın sembol yiyeceği şırdanı yemeğe geldik. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair inanışımız var. Şuan Kozan'dayız. Memleketimiz güzel. Sağlık bakanımıza da emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.