Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Mustafa Koçak vefat etti

2015 yılında İstanbul Adliyesi’nde Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın kendi odasında öldürülmesi ile ilgili olayda silah temin etme suçundan ahkkında dava açılan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebi ile ölüm orucu başlatmıştı.

Ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybeden Mustafa Koçak'ın vefat haberini Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Hayatını kaybeden Koçak’ın dava sırasında kendisine ağır işkence uygulanarak imzalatılan gizli tanık ifadelerini kabul etmek istemediği adil yargınlanma talebi için ölüm orucuna başladığı belirtilen açıklamada, “Egemenler, onu bir tanıklarına ‘Beyanlarım yalandı, bana işkenceyle yalan ifadeler imzalattılar’ sözünü söyletmemek için katletti” ifadeleri kullanıldı.

Halkın Hukuk Bürosu müvekkileri, halen ölüm orucunda başka müvekkil ve avukatların da olduğunun hatırlarılıdığı açıklamaısnda ayrıca, “Bir kez daha sesleniyoruz, müvekkillerimiz İbrahim Gökçek, Didem Akman ve Özgür Karakaya’yı yaşatmak için arkadaşlarımız Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ı yaşatmak için taleplerini kabul edin” ifadelerine de yer verdi.

Şakran 2 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde başladığı açlık eylemini 90. gününde eylemini ölüm orucuna çeviren Mustafa Koçak, 12 Mart’ta zorla Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Hapishanesi’ne götürülmüştü. 28 yaşında ölüm yaşamını yitiren Koçak, 297 gündür devam ettirdiği ölüm orucundan dolayı 29 kiloya düşmüştü.