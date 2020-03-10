Adıyaman'da, 1 günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan anne yakalandı

Adıyaman'da, yaşanan korkunç olay tüyleri ürpertti. Eşi cezaevinde olan 4 çocuk annesi Fatma U. isimli bir kadın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek 14 Şubat tarihinde sezaryen doğum ile kız bebek dünyaya getirdi. 1 gün hastanede tutulan ve taburcu edilen kadın yeni doğpan bebeğini çevresi ve çocuklarından gizlediği öğrenildi.

Eve geldikten sonra 1 gün önce doğan bebeğini diğer çocukları uyuduğu sırada iddialara göre bir bezle boğarak öldüren Fatma U. bezi sobada yaktıktan sonra bebeğinin cesedini de poşetlere sararak bir çöp konteynerine attığı öne sürüldü.

Herkesten gizlediği bebeğinden kurtulduğunu sanan Fatma U.'nun bebek cinayeti hastane tarafından bebeğin muayenesi için aranmasıyla ortaya çıktı. Hastaneden kendisini arayanları oyalamaya çalışan kadın sonunda sürekli aramayan çalışana bebeğini emzirdiği esnada boğularak öldüğünü söyledi.

Hastane yetkilileri,nin durumu polise haber vermesi üzerine kadının evine giden polis ekipleri bebeğin cesedini bulamayınca detaylı ifade almak üzere Fatma .U'yu emniyete götürerek sorguya aldı. Şüpheli sıfatında sorguya alınan kadının verdiği ifadede, yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdüğünü ve daha sonra çöp konteynerine attığını söylediği iddia edildi.

Fatma U.'nun polise verdiği ifadenin ardından gözaltına alındığı ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Diğer taraftan; kadının bebeğin cesedini attığını ileri sürdüğü bölgede yapılan aramalarda ise bebek cesediyle ilgili henüz bir ize rastlanmadı.

Çöpe atıldığı öne sürülen bebeğin cesedine ulaşamayan ekiplerin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

