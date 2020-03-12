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Adıyaman'da kavga ettiği babasını kurşun yağmuruna tuttu

Adıyaman'da 19 yaşındaki bir genç kız babasıyla olan tartışması kavgaya dönüşünde babasını kurşun yağmuruna tutarak ölümüne neden oldu.

12 Mart 2020 Perşembe 11:33
Adıyaman'da kavga ettiği babasını kurşun yağmuruna tuttu

Adıyaman merkeze bağlı Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre 19 yaşındaki Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız evde bulunan silahı alarak babasına kurşun yağdırdı.

Adıyaman'da kavga ettiği babasını kurşun yağmuruna tuttu

Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B. kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan komuşar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Yusuf B.'nin olay anında hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasından sonra 44 yaşındaki Yusuf B.'nin cansız bedeni ambulansa alınrak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Babasını ölümüne neden olan Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanBaba Cinayeti
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