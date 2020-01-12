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Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve kızını hayattan aldı

Adıyaman'da zihinsel ve bedensel engelli anne Emine Akın ile kızı Remziye Akın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiler. Evde bulunan diğer iki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

12 Ocak 2020 Pazar 16:24
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve kızını hayattan aldı

Adıyaman’ın Dağ Kuyucak Köyü’nde anne ve kızı sobadan zehirlendi. Zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 78 yaşındaki anne Emine Akın ile kızı Remziye Akın, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatlarını kaybettiler.

Kendilerinden bir süre haber alamayan yakınları tarafından fark edilen olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evde 4 kişinin baygın olarak yattıklarını gördü. Jandarmanın haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri sobadan çıkan gaz sonucu anne ve kızın öldüğünü tespit ettileri. 

Evde bulunan Emine Akın'ın diğer kızı Zeliha Akın ve torunu Ahmet İlhan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Zeliha Akın ve Ahmet İlhan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yeri incelemenin ardından Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Morguna gönderildi.

Son Güncelleme: 12.01.2020 16:25
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSoba ZehirlenmesiKarbonmonoksit Gazı
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