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Af (infaz) yasası mecliste! İşte detaylar

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İnfaz düzenlemesine ilişkin açıklama yapıyor. Özkan, infaz yasasında kadına şiddet, istismar ve terör suçlarının kapsam dışında bırakıldığını duyurdu.

31 Mart 2020 Salı 16:14
Af (infaz) yasası mecliste! İşte detaylar

Özkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

70 maddeden oluşan teklifimizi tamamladık. İnfaz yasasında kadına şiddet, istismar , terör ve istismar dışarıda bırakılmıştır. Teklifte yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.

Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.

Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.

Toplumda büyük zarar oluşturan tefeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.

Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.

Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz.

Hakim teminatına bağlana iyi hal indirimi itiraz müessesine de açılıyor.

DETAYLAR GELİYOR

Son Güncelleme: 31.03.2020 16:48
Anahtar Kelimeler:
Af YasasıInfaz Yasası
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