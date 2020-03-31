Af (infaz) yasası mecliste! İşte detaylar

Özkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

70 maddeden oluşan teklifimizi tamamladık. İnfaz yasasında kadına şiddet, istismar , terör ve istismar dışarıda bırakılmıştır. Teklifte yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.

Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.

Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.

Toplumda büyük zarar oluşturan tefeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.

Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.

Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz.

Hakim teminatına bağlana iyi hal indirimi itiraz müessesine de açılıyor.

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