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Af yasası ile cezaevinden tahliye olan iki kişide korona virüs çıktı!

Korona virüs tedbirleri kapsamında çıkartılan infaz düzenlemesi ile cezaevinden tahliye olan ve Antalya Alanya ilçesine gelen iki kişide korona virüs hastalığı tespit edildi.

19 Nisan 2020 Pazar 18:23
Af yasası ile cezaevinden tahliye olan iki kişide korona virüs çıktı!

Korona virüs ile mücadele kapsamında hastalığın yayılımını engellemek için çıkartılan infaz yasasından yararlananlar tahliye olmaya başladı.

Bu kapsamda cezaevinden tahliye olan ve Antalya'nın Alanya ilçesine gelen ve otogar da korona virüs testi yapılan 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye götürülen 2 kişinin, gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Şartlı tahliye edilen diğer hükümlülerin de sosyal mesafeye uygun olarak evde 14 gün boyunca karantinada olacağı kaydedildi.

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