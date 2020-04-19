Af yasası ile cezaevinden tahliye olan iki kişide korona virüs çıktı!

Korona virüs ile mücadele kapsamında hastalığın yayılımını engellemek için çıkartılan infaz yasasından yararlananlar tahliye olmaya başladı.

Bu kapsamdanden tahliye olan ve Antalya'nın Alanya ilçesine gelen ve otogar da korona virüs testi yapılan 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye götürülen 2 kişinin, gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Şartlı tahliye edilen diğer hükümlülerin de sosyal mesafeye uygun olarak evde 14 gün boyunca karantinada olacağı kaydedildi.