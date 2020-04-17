Af Yasası Onaylandı! Af Yasasına göre koşullu salıverme şartları neler?

Ak Parti ve MHP’nin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunulmuştu. TBMM 14 Nisan tarihi itibariyle yeni af yasasını onayladı.

70 maddeden oluşan yeni yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu tarafından onaylandı. Hükümlülerin merak beklediği af yasasının onaylanmasının ardından, gözler tahliyelerin zamanına çevrildi.

Af Yasasına göre koşullu salıverme şartları

Af Yasasına göre koşullu salıvermeden faydalanmak için hükümlünün iyi hal süresi dikkate alınmaktadır. Yeni yasaya göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olanlar 30 yıl yatmaları halinde tahliye edilirken, müebbet hapis cezası alanlar 24 yıl, diğer süreli hapis cezası almış kişilerde cezalarının yarısını yatmaları halinde koşullu salıvermeden yararlanabiliyor.

Ancak TCK’da yer alan kasten öldürme, neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama suçu, işkence, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz gibi suçlardan hüküm giymiş suçlular ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu imal ve ticareti suçundan mahkum olan çocuklar, Milli İstihbarat Kanunu çerçevesindeki suçlardan ceza alanlar, devlet sırlarına karşı suçlar ile özel hayata karşı suçlar nedeniyle hüküm giymiş kişiler cezalarının üçte ikisini yattıktan sonra koşullu salıvermeden faydalanabilecek.

Koşullu salıverme oranı 3/2’den fazla olan suçlar için tabi oldukları koşullu salıverme uygulanacak. Ayrıca koşullu salıverme hakkını kullanan kişiler İnfaz Hakiminin gerekli görmesi halinde 2 yılı geçmemek şartıyla suçlunun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce belirlenen yükümlülüklere uymasına karar verebilecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü risk ve ihtiyaçları göz önüne alarak, mahkumu belirli bir bölgede gözetim altında bulundurma hakkına sahip olacak.

Mahkumun koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz işlemlerinin yapıldığı infaz hakimliğine teslim edilmelidir. İnfaz hakimi bu raporu geçerli bulursa salıverilme işlemi gerçekleşir.

Mükerrer suçlar tahliye oluyor mu?

Mükerrer yani birden fazla suçtan hüküm giyme durumu olan mahkumların suçlarının 32 yılının bitirilmesi ve iyi hali göz önüne alınarak koşullu salıverilme hakkı olacak.

Yeni af yasasıyla birlikte süreli hapis cezalarında iyi hal göz önüne alınarak koşullu salıverilme oranı 4/3’den 3/’ye düşürülmüş oldu. Ancak koşullu salıverme oranı 3/2’den fazla olanlar tabi oldukları koşullara göre oranları uygulanır.

Buna göre cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar 4/3 oranına göre değerlendirilecek.

Konutta infaz

İnfaz hakimi, mahkumun talebi durumunda kasten işlenen suçlar kapsamında 1 yıl 6 ay, taksirle öldürme suçu dışında olmak üzere taksirli suçlarda ise 3 yıl ve daha cezası olanlar cezalarını her hafta Cuma günü saat 19.00’da girip Pazar günü aynı saatte çıkarak ya da hafta içi her gün saat 19.00’da girip ertesi gün sabah 07.00’da çıkmak kaydıyla cezalarını çekebilmesine karar verebilir.

İnfaz hakimi kadın, çocuk veya 65 yaş ve üzeri olan suçluların cezalarını konutlarında çekmelerine karar verebilir. Buna göre 65 yaş ve üzeri olan kişiler cezalarının bir yılını bitirmiş, 70 yaşını bitirmiş kişilerin 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin 4 yıllık cezalarının konutlarda çekmesine karar verebilecek.

5 yıl ve daha az süreyle hapis cezası almış mahkumların ağır bir hastalık veya engel durumu olması durumunda hayatını tek başına idame edemeyeceği kanıtlandığında bu kişilerin cezalarını konutta çekmeleri sağlanacak.

Toplam 3 yıl veya daha az ceza almış kadın suçluların doğum yaptığı süreden itibaren 6 ayı geçmesi durumunda cezalarını konutta çekme hakkı olacak. Bu haktan yararlanmak için kadının doğumdan 1 yıl 6 ay geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca konutta infaz süresinde çocuk vefat ederse veya başka birine verilirse, suçlunun konut cezası kaldırılarak, cezası normale döner.

Konutta infazın istisnaları

Konutta infaz hakkından terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak ile cinsel suçlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezası alanlar ve koşullu salıverilme hakkı geri alınanlar yararlanamaz.

Denetimli serbestlik 3 yıl oldu

30 Mart 2020 tarihinden sonra işlenen suçlar için denetimli serbestlik hakkı 3 yıla çıkarıldı. Buna göre;

Kasten öldürme,

Üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama,

Sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama,

İşkence, Eziyet suçu

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar

Suçları dışında yer alan suçlar nedeniyle mahkum olanlar 3 yıllık serbestlik hakkından yararlanabilecek.

Yaş düzenlemesi getirildi

Kanunda belirtilen tarihe kadar işlenen suçlar ile istisna sayılan suçların dışında, 0-6 yaş arasında çocuğu olan kadınlar ve 70 yaşını bitirmiş mahkumlar 4 yıl denetimli serbestlik hakkı kazanacak.

Ayrıca ağır bir hastalığı, engellilik veya kocam durumu kapsamında hayatını tek başına idame ettiremeyecek olan 65 yaşını bitirmiş kişiler koşullu salıverilme oranlarına bakılmadan iyi halli olmak koşulu ile denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

Yeni af yasasında 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlar kapsamında suçlunun 15 yaşını dolduruncaya kadar geçirilen her 1 günün 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar geçirilen her 1 günün 2 gün sayılmasına yer verildi.