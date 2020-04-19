İstanbul 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Af yasasından yararlandı akıllanmadı! Çıkar çıkmaz cinayet işledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında çıkarılan infaz düzenlemesinden yararlanarak ceza evinden dışarıya şahıs iddiaya göre tartıştığı arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü.

19 Nisan 2020 Pazar 00:06
Af yasasından yararlandı akıllanmadı! Çıkar çıkmaz cinayet işledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz gün meclisten çıkartılan yeni infaz düzenlemesi yasasından faydalanarak cezaevinden tahliye olan şahıs, iddiaya göre tartıştığı arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün cezaevinden tahliye olan Mehmet I.(21) ile arkadaşı Ümit Arınç (44) mahallede bulunan eski bir çay bahçesinde buluştu. İddiaya göre, ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma neticesinde Mehmet I., 2 çocuk babası Arınç'ın kafasına yerde bulduğu taş ile defalarca vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümit Arınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

EVİNE SAKLANDI, YAKALANDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümit Arınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Mehmet I., saklandığı evinde jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 19.04.2020 00:12
Anahtar Kelimeler:
Infaz YasasıAfIzmir TorbalıCezaevinde çıktı Cinayet Işledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi! Pes dedirttiler
Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi! Pes dedirttiler
Türkiye gurbetçi vatandaşlarını unutmadı! Ramazan ayın'dan önce ülkeye getirilecekler
Türkiye gurbetçi vatandaşlarını unutmadı! Ramazan ayın'dan önce ülkeye getirilecekler
Diyarbakır'da tartışma silahlı çatışmaya dönüştü! Bilanço 1 ölü
Diyarbakır'da tartışma silahlı çatışmaya dönüştü! Bilanço 1 ölü
Büyükşehirlere giriş çıkış yasağı 15 gün uzatıldı
Büyükşehirlere giriş çıkış yasağı 15 gün uzatıldı
Vali'den eve kapananlara gezen türkü otobüsü ile destek!
Vali'den eve kapananlara gezen türkü otobüsü ile destek!
Antalya'da feci ölüm! Alevlerin arasında kalarak can verdi
Antalya'da feci ölüm! Alevlerin arasında kalarak can verdi

Popüler Haberler

19 Nisan yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, Kanal D, TV8, TRT1, Star, Fox Tv, TRT Spor yayın akışı
Survivor 2020 18 Nisan Cumartesi dokunulmazlığı kim kazandı?
AÖF internetten online sınav nasıl olacak?
Yaz tatili kısalacak mı, yaz tatilinde okullarda eğitim devam edecek mi? Tatil kaç gün olacak?
Emekli 2020 Yılı Temmuz ayı maaş zammı ve promosyon ödemeleri
Halk Bank 25 Bin TL esnafa özel düşük faizli ve ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank düşük faizli esnaf kredisi şartları
Seyahat yol izin belgesi nedir, nereden alınır? Yol izin belgesi alımında istenen bilgiler nelerdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final mi yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?
Ramazan pidesi ne kadar olacak? Ramazan'da Pide’ye zam gelecek mi?
Evden öçalışan personellerin maaşı tam yatar mı? Çalışanın yol ve yemek ücreti kesilir mi?
Okullarda telafi eğitimleri ne zaman başlayacak, okullar ne zaman eğitime açılacak?
İBB Beyaz Masa Whatsapp ihbar şikayet ve iletişim hattı
Instagram’da beğeni hilesi var mı, beğeni hilesi nasıl yapılır?
20 Yaş altı için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası kaç TL?
Temel İhtiyaç Desteği kredi sonuçları ne zaman belli olacak? Kredi ödemeleri ne zaman naşlıyor? Berat Albayrak açıkladı!
Nedir bu Pik noktası? Pik yapmanın anlamı nedir?
Oyun konsollarına ilave yeni gümrük vergileri
iPhone SE 2 Türkiye'de satışa ne zaman çıkacak? Yeni Iphone SE Türkiye satış fiyatı ne kadar?
Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Kargom sokağa çıkma yasağında gelir mi?
Sokağa çıkma yasağında açık kalacak yerler nereler?
Genel Sağlık Sigortası prim borcu nedir, neden borç çıkar? GSS borcu nereye nasıl ödenir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.