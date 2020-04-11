AFAD bildirdi! Datça, 4,7 büyüklüğünde sallandı

Saat 13.22'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklasında bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan duyuruda depremin şiddetinin 4,7 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 13:22'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği ve sarsıntının yerin 17.79 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Datça açıklarında meydana gelen depreminde yer aldığı Kandilli ve AFAd son depremler listesi ise şöyle:

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2020.04.11 13:35:17 35.3242 26.1512 3.0 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 13:22:54 35.2967 26.0713 12.7 -.- 4.8 4.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.11 10:57:43 38.9702 27.9060 18.0 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.11 10:38:41 38.8953 39.8335 16.0 -.- 2.4 -.- OBUZBASI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel

2020.04.11 09:50:29 38.4857 39.2725 2.3 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.11 09:31:20 36.8575 29.1510 2.3 -.- 1.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.04.11 08:22:48 39.3178 40.8785 7.6 -.- 2.3 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel



2020.04.11 08:18:17 39.3105 40.8720 9.3 -.- 2.6 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel2020.04.11 08:01:41 39.1008 27.8445 8.9 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel2020.04.11 07:34:11 39.0928 27.9465 6.7 -.- 1.9 -.- ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.04.11 07:17:00 38.9970 27.8695 15.0 -.- 1.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.04.11 07:16:59 37.4607 35.9575 5.4 -.- 1.6 -.- YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel2020.04.11 07:11:35 39.0485 27.8842 15.9 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel2020.04.11 07:09:46 39.0407 27.8590 9.7 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel