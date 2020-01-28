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AFAD'dan Elazığ için son durum açıklaması; Çalışmalar tamamlandı

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında Sürsürü Mahallesi'nde enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının an itibarıyla 41 olduğunu söylerken bölgede ki çalışmaların tamamlandığını iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

28 Ocak 2020 Salı 11:35
AFAD'dan Elazığ için son durum açıklaması; Çalışmalar tamamlandı

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası bölgede bulunan AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet bölgesindeki son durum hakkında bilgiler payşatı. Sürüsürü ilçesinde enkaz altında kalan bir kişinin de cansız bedenine uklaşılmasından sonra depremde şu ana kadar 41 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu aktarılan açıklamada, bölgede çalışmaların tamamlandığı da bildirildi. 

Bölgede iyileştirme çalışmalarının daha devam edileceği de aktarılan açıklamada, Elşazığ'da bu güne kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana geldiği, toplam artçı sayısının ise bin 190 olduğu bildirildi.


AFAD Başkanılı tarafından yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrasında hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 523'ünün tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiği, 16'sın yoğun bakımda olmak üzere toplam 84 vatandaşın tedavisilerinin devam etttiği aktarıldı.

Toplam 800 sivil toplum kuruluşu personeli de çalışmalarda görev aldığını belirten AFAD, bölgeye 311 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, toplam 25 bin 393 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27 bin 430 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edildiğini ayrıca, depremden etkilenen vatandaşlara 50 bin 960 kişilik sıcak yemek, 22 bin 470 kahvaltı ve 7 bin çorba dağıtıldığı belirtildi.

Deprem sonrası yetkilier tarafından bölgede hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personelin ve 5 aracın görev aldığı belirtilen açıklamada, "Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 13 bin 346 binadan 378'inin yıkıldığı, 3 bin 249'unun ağır hasar aldığı, 214'ünün orta ve 4 bin 826'sının az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 50 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4 bin 629 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

AFAD başkanlığından yapılan açıklamada 'Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası' sonucunda toplam 56 milyon 871 bin 47 lira yardım toplandığıda vurgulandı.

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