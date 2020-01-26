AFAD, Elazığ depreminde 31 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

24 Ocak akşamı meydana gelen depremin ardından 640 artçı sarsıntın yaşandığı Elazığ'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son durum açıklaması yaparak önemli bilgiler paylaştı.

AFAD, deprem sonrasında ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar sonrasında enkazdan altından 45 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 1566 kişinin de depremde yaralandığını duyurdu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 olduğunu açıkladı.

Depremin ardından toplam 640 artçı sarsıntının olduğunu bildiren AFAD, sarsıntılardan 20 tanesinin büyüklüğünün 4’ün üzerinde olduğu açıklarken deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7 bin 505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan çadırların dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 1521 bina analiz edilmiştir. Şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucu aşağıda sunulmaktadır.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile diğer çalışma gruplarından 192 personel görev yapmaktadır. Profesyonel ekiplere, 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri de destek vermektedir.

Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar toplam 3 bin 733 personel, 554 araç, 17 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracıyla devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makineleri, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken, bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinesi çalıştırılmamaktadır."