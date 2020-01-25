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AFAD görevlisi enkaz altındaki kadını telefonla sakinleştirdi

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında bölgeye giden AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına son hız devam ederken bir AFAD görevlisinin enkaz altında kalan kadını telefonla sakinleştirmesi kameralara yansıdı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:30
AFAD görevlisi enkaz altındaki kadını telefonla sakinleştirdi

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları krtarma çalışmalarına devam ediyor. Merkez üssü Sivrice ilçesi depremde bir çok bina yıkılırken çevre illerden de gelen görevliler geceden beri enkaz kaldırma çalışmaları yapıyorlar.

Bir AFAD görevlisinin ise enkaz altındaki bir kişiyle telefonda konuşması ise kameralara yansıdı. Telfonla ulaşılan ve adının Azize olduğu öğrenilen kadına kalan diğer insanlara seslenip iletişime geçmesini istendi.

AFAD görevlisi kendilerinin burada olduğunu ve çok kısa sürede yardım edeceklerini söyleyerek "Azize konuşabilen herkese seslen. Çocuklarına seslen. Hepsinin konuştur. Hiç kimse uyumasın. Burnunuzdan nefes alın ağzınızdan verin. Sakin sakin. Hepsinin konuştur. Azize herkesle konuş hiç kimse susmasın. Korkacak hiçbir şey yok hepimiz buradayız. Azize sen bir annesin, aşağıdaki herkesin annesi sensin. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Ağlamıyorsun sakin oluyorsun. Hepsine destek oluyorsun." diye konuşarak kadına neler yapması gerektiğini anlattı.

İşte kameralara yansıyan o görüşme:


 

Son Güncelleme: 25.01.2020 14:30
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AFADElazığ DepremiEnkazTelefon Görüşmesi
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