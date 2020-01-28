İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119802
ALTIN
300.322
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7197
EURO
6.5365

AFAD'dan Manisa Kırkağaç depremi sonrasında açıklama geldi

Bugün öğlen saatlerinde Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 şiddetinde depremin gerçekleştiği öğrenildi. AFAD'dan Manisa Kırkağaç depremi sonrasında açıklama geldi ve kurum detayları aktardı.

28 Ocak 2020 Salı 18:20
AFAD'dan Manisa Kırkağaç depremi sonrasında açıklama geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bugün gerçekleşen 5.1 şiddetindeki depremin ardından AFAD'ın açıklama yapması bekleniyordu. Kurum bir kaç saat sonunda değerlendirmelerini gerçekleştirerek İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'na ait sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Değerlendirmeler Yapıldı

AFAD'ın paylaşımına göre Kandilli Rasathanesi tarafından 5.1 şiddetinde ölçülen depremin 4.8 olduğu ifade edilirken, depremin merkez üssü Kırkağaç olarak teyit edildi. Depremin yerin 6.99 km derinliğinde olduğu ve saat 14:26'da meydana geldiği bilgisi de AFAD tarafından paylaşılan açıklama ile aydınlatıldı.

 

Son Güncelleme: 28.01.2020 18:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEB'den depremzedelere destek! Depremden etkilenen vatandaşların kredi ve kart ödemelerine 3 ay faizsiz erteleme
TEB'den depremzedelere destek! Depremden etkilenen vatandaşların kredi ve kart ödemelerine 3 ay faizsiz erteleme
Başörtüsünü çıkarmak isteyince eniştesi tarafından tehdit edildi! Enişteye hapis cezası verilebilir!
Başörtüsünü çıkarmak isteyince eniştesi tarafından tehdit edildi! Enişteye hapis cezası verilebilir!
Ankara'da işçilerin belediye binasını basmasının ardından başkandan açıklama!
Ankara'da işçilerin belediye binasını basmasının ardından başkandan açıklama!
Elazığ ve Malatya'ya Nusret'ten de yardım eli gecikmedi!
Elazığ ve Malatya'ya Nusret'ten de yardım eli gecikmedi!
Milli Savunma Bakanlığı 'En sert şekilde karşılık verilir' açıklaması yaptı
Milli Savunma Bakanlığı 'En sert şekilde karşılık verilir' açıklaması yaptı
İBB, 39 ilçede deprem toplanma alanlarını açıkladı! Deprem toplanma alanları nası öğrenilir?
İBB, 39 ilçede deprem toplanma alanlarını açıkladı! Deprem toplanma alanları nası öğrenilir?

Popüler Haberler

Fibabanka Müşteri Hizmetleri Numarası Direkt Bağlanma
İşyeri açmak için başvurular nereye yapılır? İşyeri açmak için gerekli evraklar ve ücretler
Ramo dizisi neyi anlatıyor? Ramo hikayesi gerçek mi, kimin hayatını anlatıyor?
Ucuza alınabilecek ikinci el SUV araçlar listesi
2020 Kamu kurum avukatları vekalet ücretleri listesi
Ramo Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Bilgiç rol aldığı yapımlar ve biyofrafisi
PÖH Yaş şartı kaçtır? 2020 PÖH yaş şartı ve yaş hesaplaması
Ramo dizisi konusu ve oyuncuları
Yüze Kese nasıl yapılmalı? Yüze kese yapmak faydalımıdır? Yüze kese yapmanın faydaları
Günlük burç yorumları 29 Ocak 2020 Çarşamba - Burcunuza Göre Sizi Bugün Neler Bekliyor?
Jet Sosyete Star Tv bölümleri ne zaman başlayacak?
3'te 3 Tarih hocası Tufan Gündüz kimdir?
Çin’den yayılan corona virüsü nedir? Corona virüsü belirtileri
Ramo dizisi Yavuz kimdir? Gerçek adı nedir? Yiğit Özşener rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Az sermaye ile kısa zamanda çok para kazandıracak yeni iş fikirleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan geri dönüyor! Sanem Çelik, EDHO'ya Ceylan karakteriyle devam edecek!
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankasından ev sahibi olmak isteyen müşterilerine 0.49 kar payı oranlı konut finansmanı
Seda Sayan ile Yemekteyiz WhatsApp başvuru hattı numarası
Kanalların yayın akışları 29 Ocak Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Hayalimdeki Gelinlik whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu adresi
Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Salı - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.