AFAD'dan Manisa Kırkağaç depremi sonrasında açıklama geldi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bugün gerçekleşen 5.1 şiddetindeki depremin ardından AFAD'ın açıklama yapması bekleniyordu. Kurum bir kaç saat sonunda değerlendirmelerini gerçekleştirerek İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'na ait sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

AFAD'ın paylaşımına göre Kandilli Rasathanesi tarafından 5.1 şiddetinde ölçülen depremin 4.8 olduğu ifade edilirken, depremin merkez üssü Kırkağaç olarak teyit edildi. Depremin yerin 6.99 km derinliğinde olduğu ve saat 14:26'da meydana geldiği bilgisi de AFAD tarafından paylaşılan açıklama ile aydınlatıldı.